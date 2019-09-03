Пятеро злоумышленников украли $250 тысяч из авто на севере Москвы
Пятеро злоумышленников разбили стекла в автомобиле и вытащили из салона сумку с 250 тысячами долларов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Кража произошла на улице Новая Башиловка в Москве. Пятеро злоумышленников разбили стекла Volkswagen Polo и похитили из салона сумку с 250 тысячами долларов. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на Nissan Cefiro.
Полиция разыскивает преступников. Известно, что их автомобиль уже нашли брошенным. Возбуждено уголовное дело.