Пятеро злоумышленников украли $250 тысяч из авто на севере Москвы

Кража произошла на улице Новая Башиловка в Москве. Пятеро злоумышленников разбили стекла Volkswagen Polo и похитили из салона сумку с 250 тысячами долларов. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на Nissan Cefiro.

Полиция разыскивает преступников. Известно, что их автомобиль уже нашли брошенным. Возбуждено уголовное дело.