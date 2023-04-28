Криминал 28 апреля 2023, 17:04 Пятеро жителей Челябинской области предстанут перед судом за продажу контрафактного алкоголя

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Калининский районный суд рассмотрит дело пятерых жителей Челябинской области, которые обвиняются в изготовлении и продаже контрафактного алкоголя. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, спиртные напитки, изготовленные в кустарных условиях, местные жители выдавали за товар известных брендов. В ходе обысков на складе оперативники изъяли около 1800 бутылок с контрафактом и три тысячи литров этилового спирта.

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Отмечается, что обвиняемым грозит от 21 года до 39 лет лишения свободы.