Пятеро мужчин напали на безработного в Котельниках, избили его и забрали более 1 млн рублей

Безработный уроженец Владимирской области лишился в Котельниках миллиона рублей. На него напали пятеро неизвестных в медицинских масках, поколотили, ударили ножом и отобрали рюкзаки с деньгами. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 28 сентября мужчина обратился в полицию и рассказал, что несколько часов назад его ограбили. Пятеро неизвестных азиатской внешности в защитных масках напали на него в Котельниках. Пострадавшего избили руками и ногами, ударили ножом и, угрожая пистолетом, забрали более миллиона рублей. Деньги лежали в двух рюкзаках, один из которых был у жертвы нападения с собой, а второй лежал в машине.

После нападения злоумышленники сели в машину и скрылись.

По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 162 УК РФ «Разбой в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.