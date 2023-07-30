Криминал 30 июля 2023, 02:48 Пятеро мужчин избили сотрудников ДПС в Краснодаре СК РФ: в Краснодаре завели уголовное дело против пятерых мужчин, избивших сотрудников ДПС РИА «Новости»

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В Краснодаре водитель и четыре пассажира избили сотрудников ДПС при исполнении. В СК РФ по региону сообщили, что на нападавших завели уголовное дело, их разыскивают.

В субботу, 29 июля, возле временного поста ДПС на улице Тургенева остановился автомобиль ВАЗ, заблокировав проезд другим участникам движения. На требование инспекторов ГИБДД из машины вышли водитель и четыре пассажира, вели себя агрессивно, избили постовых и скрылись. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего они продолжили службу, отметили в СК.

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Полиция задержала одного из нападавших, остальных разыскивают. Против них возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти, исполнявших свои должностные обязанности. Следствие также ищет очевидцев произошедшего.

Жительнице Пензенской области вынесли наказание за попытку дать взятку сотруднику полиции. При проверке документов инспекторы ДПС выяснили, что женщина лишена водительских прав на полтора года за управление машиной в пьяном виде.