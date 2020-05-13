Пять сочинцев похитили приезжего и требовали выкуп
Уголовное дело завели на пятерых молодых людей из Сочи, которые похитили приезжего и требовали выкуп два миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Злоумышленники напали на него в лесу и забрали восемь тысяч рублей. Потом они насильно посадили его в машину, возили по городу и требовали еще два миллиона. Как пострадавшему удалось сбежать, следствие не уточнило.
Преступники задержаны, на них завели уголовное дело по статьям «Похищение», «Грабеж» и «Вымогательство».