Пять россиян задержали по делу о теракте на Крымском мосту | 360°

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12 октября 2022, 10:54

Пять россиян задержали по делу о теракте на Крымском мосту

ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян по делу о теракте на Крымском мосту

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По делу о теракте на Крымском мосту задержали пять россиян. Их личности в ФСБ пока не раскрыли. Также сотрудники ведомства задержали еще трех человек, которые участвовали в подготовке террористического преступления. Среди них есть граждане Украины и Армении.

В общей сложности в рамках расследования ФСБ установила 12 соучастников теракта, организатором которого является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Ведомство также установило весь маршрут следования опасного груза, который был в фуре, взорванной 8 октября на Крымском мосту. По данным ФСБ, взрывное устройство спрятали в пленку, рулоны которой погрузили на паллеты и в начале августа переслали по морю из Одессы в Болгарию, затем пленку переправили в Грузию, оттуда в Ереван. Потом груз доставили в Армавир. Несколько раз преступники меняли документы на груз, чтобы отправителями и получателями значились разные компании.

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В пятницу, 7 октября, фура с взрывным устройством, выехала в Симферополь. За рулем был Махир Юсубов. Утром 8 октября грузовик подорвали на Крымском мосту. Причем досмотр перед въездом на мост занял считанные минуты.

Сейчас расследование уголовного дела о теракте продолжается.

Крымский мост

ФСБ

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