Пять полицейских в Орске задержали по подозрению в разбое и превышении полномочий

Пятерых сотрудников полиции задержали в Орске по подозрению в разбое и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Задержанные — сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Орское». По данным следствия, накануне вечером возле торгово-развлекательного комплекса на проспекте Мира они, используя табельные пистолеты Макарова и наручники, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив его деньги.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств, а также по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».

Сейчас все полицейские задержаны. Им от 22 до 30 лет. Следователи намерены ходатайствовать о заключении их под стражу.

По данным регионального УМВД, двое из задержанных патрулировали улицу, остановили местного жителя и потребовали передать им 20 тысяч рублей. В противном случае они угрожали обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Затем к этим сотрудникам подключились их коллеги, которые оказывали на мужчину моральное и физическое воздействие, сообщило РИА «Новости». В полиции теперь идет служебная проверка.