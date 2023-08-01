Криминал 01 августа 2023, 20:17 Пять организаторов подпольных казино в Перми пойдут под суд

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Сеть подпольных казино обнаружили в Перми. Пять организаторов игорных домов пойдут под суд. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.

Злоумышленники открыли казино в Мотовилихинском и Ленинском районах Перми. В качестве администраторов они наняли трех девушек.

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Организаторы закупили 15 игровых автоматов с программным обеспечением и набором игровых программ. Посетить казино могли только знакомые горе-предпринимателей.

Уголовные дела против них направили в Ленинский районный суд.