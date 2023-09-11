Криминал 11 сентября 2023, 09:36 Пять ножевых ранений получил пенсионер во время нападения в ростовской школе Источник «360»: у устроившего резню в школе Красного Десанта были отклонения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пострадавший от нападения подростка в школе Красного Десанта получил пять ножевых ранений. Пенсионера доставили в таганрогскую больницу для оказания медпомощи. Источник «360» заявил, что у устроившего резню ученика были отклонения.

Житель Ростовской области привел внучку в первый класс. Однако навстречу к ним вышел молодой человек с ножом в руках и напал на пожилого человека, сообщил Telegram-канал Baza. Пострадали также несколько сотрудников учебного заведения.

Реклама

По данным канала, злоумышленником оказался 15-летний ученик девятого класса. Он надел маску и пришел к школе с холодным оружием. По предварительным данным, в момент ЧП вахтерша пыталась нажать тревожную кнопку, но та не сработала. На место прибыли правоохранители и скорая помощь.

Источник «360» указал, что у школьника были отклонения.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале заявил, что нападение произошло 11 сентября около 07:50 (по московскому времени). При попытке зайти в школу девятиклассник ранил четырех взрослых — трех сотрудников и родственника одного из учеников. Вооруженного подростка задержали очевидцы.