Пятерых исламистов задержали в Казани. Кадры операции глазами ФСБ

В Казани силовики задержали пятерых исламистов из террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Идеология группировки сводилась к государственному перевороту для создания халифата.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что данные лица осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого „всемирною халифата“, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — сообщили в пресс-службе ФСБ России.

В ведомстве отметили, что исламисты конспирировались и на собраниях распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию, а также осуществляли вербовку в свои ряды мусульман. В ходе обысков спецслужбы изъяли большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и гаджетов, которые задержанные использовали для преступных действий.

В отношении пяти задержанных возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещена в РФ.