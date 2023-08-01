Криминал 01 августа 2023, 12:01 Пять девочек стали жертвами сексуального насилия в детском лагере Baza: в детском лагере в Анапе от сексуального насилия пострадали пять девочек РИА «Новости»

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Пять девочек стали жертвами сексуального насилия в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, по подозрению в преступлении задержали 49-летнего жителя Воронежской области. Следствие полагает, что он совершил действия сексуального характера в отношении пяти детей 29 июля, находясь в комнате отдыха.

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Жертвам насилия от 10 до 13 лет. Большая часть пострадавших — из Донецкой Народной Республике, еще одна — родом из Московской области.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

Ранее в Московской области задержали мужчину по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Правоохранители установили, что он платил деньги детям от 10 до 13 лет за разврат.