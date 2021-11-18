Пять человек умерли из-за некачественного алкоголя в Перми

Пять человек скончались 17 ноября в Перми после употребления некачественного алкоголя. Речь идет о семье и двух их друзьях. Об этом сообщил СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что раньше всех умер 58-летний мужчина — он скончался в своей квартире в Дзержинском районе Перми. Его 59-летняя жена и 39-летняя дочь умерли в тот же день в больнице. Кроме того, скончались их соседи — женщина и ее сожитель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц». По версии следствия, 16 и 17 ноября семья распивала в своей квартире спиртной напиток, который они купили ранее.

«После распития алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. Кроме того, указанное спиртное дочь погибших приносила соседям, мужчине и женщине, которые после употребления алкоголя также скончались», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли улики для исследования. Сейчас они разыскивают лиц, которые продали алкоголь, а также выясняют все обстоятельства случившегося.