Пять человек похитили более 80 млн рублей у дольщиков Дагестана
В Дагестане под суд отправят пять человек, обманувших дольщиков на 80 млн рублей
В Дагестане злоумышленники похитили более 80 миллионов рублей. Доверчивым жертвам они предлагали участие в долевом строительстве жилья.
Под суд отправят пять человек — директора госучреждения «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ», трех руководителей коммерческих организаций и жителя Махачкалы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений, им вменили незаконное участие в предпринимательской деятельности, незаконное хранение оружия и мошенничество.
Следствие выяснило, что в 2018–2021 годах руководитель дирекции через доверенных лиц незаконно управлял деятельностью жилищно-строительного кооператива «Уютный дом». ЖСК он предоставлял льготы и преимущества: кооператив получал приоритет при выделении средств, которые предназначались для обеспечения молодых семей жильем в рамках госпрограммы.
Дирекция требовала от обращавшихся за субсидией заключать договоры долевого строительства на строящиеся аффилированными жилищно-строительными кооперативами два многоквартирных дома в Махачкале.
От имени ЖСК участники преступной группы заключали с людьми договоры по накоплению паев, в том числе фиктивные. Исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению жилья злоумышленники не собирались.
В итоге они похитили более 80 миллионов рублей у 77 человек в виде субсидий, личных средств и средств материнского капитала.
На имущество обвиняемых наложили арест. Уголовное дело против них направили в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.