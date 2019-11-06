Пять человек отравились угарным газом на Алтае

По данным издания, трагедия произошла накануне в Бийске. Горожанка вместе с сыном и дочерью пришла в гости к своей знакомой. После затянувшегося застолья все пошли спать. Утром выяснилось, что пять человек, среди которых оказались оба ребенка, погибли, отравившись угарным газом. Двух человек госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое. По предварительной версии, причиной гибели стала либо неправильная эксплуатация печки, либо ее неисправность. Возбуждено уголовное дело.