Пять бывших наркополицейских вызвали в СК по делу Голунова

Следователи допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Полиция задержала Ивана Голунова в Москве 6 июня 2019. Его подозревали в попытке сбыта наркотиков. Журналист все отрицал и заявил, что ему подбросили запрещенные вещества. В итоге вину Голунова не доказали и с него сняли обвинения.