Эксклюзив 16 марта 2023, 13:31 «Пьяным не показался». Соседка — о напавшем на автоинспектора жителе Балашихи Соседка: при задержании дверь напавшего на инспектора в Балашихе пришлось взламывать

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Житель Балашихи напал с ножом на представителя полиции. Соседка местного жителя рассказала «360», что ранее мужчина уже сидел в тюрьме. По ее словам, один срок он отбывал за убийство.

«Последний раз его видела днем. В 12:30 он вышел из подъезда, повернул направо и пошел в сторону улицы Твардовского. Мне не показался он пьяным или под наркотой. Его движения были нормальными, шел он быстро», — вспомнила соседка.

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Позже она услышала, как в дверь к мужчине постучали. По ее словам, это были сотрудники МЧС. Они около 30 минут пытались заставить мужчину открыть, но тот не реагировал. После этого дверь вскрыли. На место приехала полиция. Пенсионерка добавила, что при задержании ее сосед буквально взвыл. Она не исключила, что у него болела рука.

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«Бездельник! За всю свою жизнь ни одного дня не проработал. Пока была жива сестра, она его содержала. Уголовник с детства, с 16 лет. Первое, что он совершил, — это угнал мотоцикл. Убил человека во дворе. Он вообще из тюряги не вылезал. Дважды точно сидел в тюрьме», — резюмировала собеседница «360».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что вечером во вторник, 14 марта, мужчина в Балашихе напал на автоинспектора с ножом. Случай произошел в микрорайоне Заря.

«Мужчина подошел к автоинспектору, который сидел в своем автомобиле Kia, и начал наносить ему удары ножом», — уточнил собеседник агентства.

Полицейский обратился за медицинской помощью, причины произошедшего уточняются. Представители ГУ МВД России по Московской области заявили об открытии уголовное дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.