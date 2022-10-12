Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья | 360°

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Жителя Тобольска заподозрили в убийстве друга во время застолья

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Житель Тобольска стал подозреваемым в деле об убийстве своего друга. Об этом сообщил NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тюменской области.

Ситуация произошла 8 августа в седьмом микрорайоне. Злоумышленник распивал алкоголь в компании пострадавшего. В какой-то момент между ними возник конфликт. Мужчина схватился за нож и ударил пострадавшего по меньшей мере 12 раз. После этого он связал оппонента проводом от настольной лампы. В результате собутыльник погиб на месте преступления.

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Спустя время подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело.

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Убийства

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