Криминал 14 апреля 2023, 01:30 Пьяный житель Вологодской области утопил супругу в ведре с водой

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Житель Вологодской области поссорился с женой и утопил ее. Теперь злоумышленника ждет суд. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу областного отделения СК России.

Во время конфликта мужчина был пьян. В какой-то момент он столкнул пострадавшую с дивана, а после схватил за голову и опустил в ведро с водой. Женщина погибла.

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Ее тело обнаружили сотрудники полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело.