Пьяный житель Вологодской области сбил сына и его друга

26 октября в селе им. Бабушкина Вологодской области водитель ВАЗ-21144 сбил на дороге собственного сына с другом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП.

Как сообщил портал «Утро.ру», свою вину в суде мужчина признал. По его словам, он уехал, так как не заметил происшествие.

Примечательно, что ранее мужчину уже лишили водительских прав. Теперь ему назначили 15 суток ареста. Также в его отношении возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Проводится проверка в связи с причинением вреда здоровью несовершеннолетним.