Пьяный житель Вологодчины забыл на улице годовалую дочь

По данным информагентства, забытого ребенка обнаружил случайный прохожий около железнодорожных путей. Он вызвал бригаду медиков и сотрудников полиции. Выяснилось, что отец малышки попросил у матери взять девочку в гости. «Дни.ру» рассказали, что родители выпили алкоголь и по пути домой мужчина забыл ребенка на улице. Возбуждено уголовное дело.