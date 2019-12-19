Пьяный житель Вологодчины забыл на улице годовалую дочь
В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Сокола, который потерял на улице маленькую дочь. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, забытого ребенка обнаружил случайный прохожий около железнодорожных путей. Он вызвал бригаду медиков и сотрудников полиции. Выяснилось, что отец малышки попросил у матери взять девочку в гости. «Дни.ру» рассказали, что родители выпили алкоголь и по пути домой мужчина забыл ребенка на улице. Возбуждено уголовное дело.