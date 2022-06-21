Пьяный житель Татарстана убил мать за то, что она выгоняла его из дома

В Чистополе 41-летний местный житель убил собственную мать из-за того, что она выгоняла его из дома. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу следственного комитета России по Татарстану.

Ситуация произошла 11 марта 2022 года. Злоумышленник вел аморальный образ жизни, из-за чего мать начала выгонять его из квартиры дома на улице Энгельса. Фигурант дела находился в состоянии алкогольного опьянения и несколько десятков раз ударил пострадавшую ножом по шее и туловищу. Женщина погибла от полученных травм. После случившегося сын продолжил распивать спиртное.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Мужчина признал свою вину.