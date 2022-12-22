Криминал 22 декабря 2022, 04:13 Пьяный житель Свердловской области застрелил дочь своей сожительницы из-за ссоры

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Пьяный житель деревни Ретнева Ирбитского района Свердловской области убил дочь своей сожительницы. Он застрелил женщину из ружья. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ситуация произошла 5 июня 2022 года. Как сообщили сотрудники органов, 68-летний мужчина проводил время со своей сожительницей. В какой-то момент к ним приехала дочь его возлюбленной. Ранее между ней и злоумышленником произошел конфликт во время телефонного разговора. На фоне обиды мужчина схватил ружье и выстрелил в живот пострадавшей. Она погибла до приезда врачей. В момент преступления подозреваемый был пьян.

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Прокуратура утвердила обвинение. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения.

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