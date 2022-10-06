Пьяный житель Севастополя порезал ножом пассажира общественного транспорта | 360°

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Пьяный житель Севастополя порезал ножом пассажира общественного транспорта

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Житель Севастополя напал на пассажира общественного транспорта с ножом. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения во время поездки схватил пострадавшего за шею и прижал к ней нож. Водитель был вынужден остановить общественный транспорт.

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Против нападавшего возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия и оружия, а также причинения легкого вреда здоровью.

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