Пьяный житель Севастополя порезал ножом пассажира общественного транспорта | 360°

Криминал 06 октября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный житель Севастополя порезал ножом пассажира общественного транспорта

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Житель Севастополя напал на пассажира общественного транспорта с ножом. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения во время поездки схватил пострадавшего за шею и прижал к ней нож. Водитель был вынужден остановить общественный транспорт.

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Против нападавшего возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия и оружия, а также причинения легкого вреда здоровью.

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