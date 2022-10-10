Пьяный житель Самары без причины избил 18-летнего парня на танцполе | 360°

Все новости

Спецоперация

10 октября 2022, 18:58

Боррель осудил удары по инфраструктуре Украины

Мир

10 октября 2022, 18:58

«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений

Реклама

Мир

10 октября 2022, 18:50

Украинский неонацист выложил видео с убитыми жителями Купянска. Почему реакции Запада не последует

Общество

10 октября 2022, 18:47

«ВКонтакте» подключила искусственный интеллект для создания уникальных обложек пользователей

Подмосковье

10 октября 2022, 18:42

Жителям Подмосковья рассказали, как принимать квартиру в новостройке с чистовой отделкой

Общество

10 октября 2022, 18:36

Цифровые иконы Девы Марии появились на медиафасадах Москвы

Подмосковье

10 октября 2022, 18:30

Почти 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в выходные

Общество

10 октября 2022, 18:28

Ozon ограничил заказы из Крыма

Подмосковье

10 октября 2022, 18:27

Поддержку бизнеса во время частичной мобилизации обсудили в Подмосковье

Криминал

10 октября 2022, 18:41

Пьяный житель Самары без причины избил 18-летнего парня на танцполе

Читать 360tv в

Житель Самары избил 18-летнего парня в танцполе в одном из увеселительных заведений города. В момент совершения преступления мужчина был пьян. Об этом сообщил «Царьград».

Полицейским передали информацию о том, что в больницу с тяжелыми травмами поступил житель города. Пострадавший рассказал, что его избили в увеселительном заведении на Московском шоссе в Октябрьском районе.

Реклама

Под подозрение попал 20-летний мужчина, который ранее не был судим. Сотрудники органов задержали злоумышленника и установили, что в драку он вступил без какой-либо причины.

Реклама

Избиения

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама