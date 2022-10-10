Пьяный житель Самары без причины избил 18-летнего парня на танцполе | 360°

Криминал 10 октября 2022, 18:41 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный житель Самары без причины избил 18-летнего парня на танцполе

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Житель Самары избил 18-летнего парня в танцполе в одном из увеселительных заведений города. В момент совершения преступления мужчина был пьян. Об этом сообщил «Царьград».

Полицейским передали информацию о том, что в больницу с тяжелыми травмами поступил житель города. Пострадавший рассказал, что его избили в увеселительном заведении на Московском шоссе в Октябрьском районе.

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Под подозрение попал 20-летний мужчина, который ранее не был судим. Сотрудники органов задержали злоумышленника и установили, что в драку он вступил без какой-либо причины.

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