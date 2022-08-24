Пьяный житель Ростовской области угнал машину, чтоб поехать к девушке в Краснодар

Мужчина получил срок за угон машины в Ростовской области. Он хотел поехать в Краснодар к своей девушке, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

В момент совершения преступления мужчина был пьян. Он увидел припаркованный автомобиль с ключами, хозяин которого ненадолго ушел, и решил отправиться в путешествие в соседний регион. На трассе угонщик врезался в ограждение и просто убежал.

Мужчину задержали. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы.