Пьяный житель Приозерского района убил сожительницу

49-летний житель Приозерского района Ленобласти в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою сожительницу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на «ЛенТВ24».

Ситуация произошла 16 мая в поселке Кузнечное. Полицейские обнаружили тело 40-летней женщины. На нем были признаки насильственной смерти. Следователям удалось установить, что погибшую зарезал ее сожитель. Они возбулили уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчину удалось задержать.