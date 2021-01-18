Пьяный житель Приморья с ножом вынес из зоомагазина клетку с попугаями

«Задержанный рассказал, что в тот день употреблял спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, а денежных средств не оказалось, решил пойти на преступление. Со слов задержанного, на похищенные денежные средства он намеревался приобрести спиртные напитки и продукты питания, а попугаев хотел подарить своей девушке», — говорится в сообщении полиции.

О разбойном нападении сообщила сотрудница зоомагазина. 28-летнего мужчину задержали по горячим следам. Во время обыска у него дома нашли пропавших попугаев и деньги. Подозреваемого заключили под стражу и завели уголовное дело по статье «Разбой». Сумма причиненного магазину ущерба составляет шесть тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что артемовец раньше уже попадался на подобном преступлении. Если вину задержанного мужчины докажут, он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.