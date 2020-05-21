Пьяный житель Прикамья изнасиловал пожилую знакомую
Молодой житель Пермского края напал на пожилую женщину и изнасиловал ее в ее же квартире. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный СКР.
Как подозреваемый попал в квартиру пожилой женщины, СК не уточняет. Материалы уголовного дела в отношении него уже переданы у суд.
Местный 20-летний житель пришел в квартиру 63-летней знакомой в Горнозаводске Пермского края 29 февраля. Злоумышленник напал на женщину и изнасиловал ее. По данным следствия, тогда он был пьян.
Потерпевшая позвонила в полицию, после чего правоохранители задержали молодого человека.