URA.ru: пьяный житель Перми убил своего племянника | 360°

Криминал 18 октября 2022, 19:36 URA.ru: пьяный житель Перми убил своего племянника

Читать 360tv в

Пьяный мужчина зарезал своего племянника в Перми. Об этом сообщило агентство URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным сайта «Дни.ру», мужчины выпивали вместе. Между ними произошел конфликт.

Реклама

«В ходе ссоры 67-летний мужчина схватил нож и ударил своего племянника, который впоследствии скончался до приезда скорой», — рассказал источник.

Реклама

Досталось также матери погибшего. Она получила медицинскую помощь, ехать в больницу отказалась. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю обещали дать комментарий позже.