Пьяный житель Пензы устроил смертельное ДТП

Житель Пензы устроил смертельное ДТП, будучи пьяным. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Уточняется, что почти всю ночь он был на дискотеке в Кузнецке. Потом он пьяным сел за руль и отправился в Самарскую область. В попытке обогнать грузовик, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате погибла пассажирка, которая в ней находилась.

Мужчину приговорили в шести годам тюрьмы и компенсации пострадавшей стороне.