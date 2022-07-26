Пьяный житель Пензы избил собственную мать

Житель Пензы в состоянии алкогольного опьянения напал на собственную мать. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу местной Росгвардии.

Ситуация произошла в ночь на 25 июля в доме на 4-м Колхозном проезде во время застолья. Между злоумышленником и его мамой развязался скандал. В результате мужчина напал на пострадавшую, нанеся ей несколько ударов по голове. Разбираться в случившемся пришлось сотрудникам Росгвардии. Мужчину передали полицейским для дальнейших разбирательств.