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    26 июля 2022, 22:57

    Пьяный житель Пензы избил собственную мать

    Арина Бобкова

    Житель Пензы в состоянии алкогольного опьянения напал на собственную мать. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу местной Росгвардии.

    Ситуация произошла в ночь на 25 июля в доме на 4-м Колхозном проезде во время застолья. Между злоумышленником и его мамой развязался скандал. В результате мужчина напал на пострадавшую, нанеся ей несколько ударов по голове. Разбираться в случившемся пришлось сотрудникам Росгвардии. Мужчину передали полицейским для дальнейших разбирательств.