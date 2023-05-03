Криминал 03 мая 2023, 23:55 Пьяный житель Пензы из ревности порезал свою возлюбленную «розочкой» из бутылки

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Житель Пензы из ревности порезал осколком от бутылки свою сожительницу в баре. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные регионального управления Росгвардии.

По предварительным данным, 34-летний мужчина и 28-летняя женщина поссорились. Тогда он разбил бутылку и порезал ей руку своей возлюбленной. За помощью пострадавшая обратилась самостоятельно.

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На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, а также врачи скорой помощи. Девушку доставили в больницу, а ее спутника -- в отдел полиции.