Пьяный житель Омска угнал машину скорой помощи

Житель Омска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать машину скорой помощи. Он выбрал тот момент, когда водитель отошел помочь фельдшеру. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Омской области.

Ситуация произошла в поселке Таврическое. Сотрудники ДПС прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить автомобиль в снегу. Угонщик попытался сбежать, однако его удалось задержать. 31-летний мужчина рассказал, что хотел просто покататься. Оказалось, что ранее он уже отбывал заключение за убийство и кражу.