Эксклюзив 10 ноября 2022, 10:32 Пьяный житель Обнинска прямо в отделении напал на двух женщин-полицейских Прокуратура Калужской области арестовала жителя Обнинска за нападение на полицейских

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Пьяный рецидивист из Обнинска устроил дебош прямо в отделе полиции. Он напал на двух сотрудниц МВД, сообщила прокуратура Калужской области.

Правоохранители привезли 44-летнего мужчину в дежурную часть ОМВД России по Обнинску. Ему грозило наказание по административной статье.

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«Установлено, что мужчина, <…> находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу в отношении начальника смены и оперативного дежурного дежурной части», — сообщили в прокуратуре.

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Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина выволок одну из сотрудниц в коридор, другая попыталась за нее заступиться. Тогда он схватил ее за волосы и повалил на пол, а потом переключился на первую потерпевшую. В это время ее коллега вернулась в кабинет и вызвала подкрепление. Успокоить дебошира удалось только трем другим полицейским.

По информации «360», мужчина — рецидивист, его уже привлекали к ответственности. Суд 7 ноября арестовал его.

Громкое нападение на полицейских произошло в начале года в Москве, сообщил «Царьград». Мигрант при задержании ударил двух правоохранителей ножом.