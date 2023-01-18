Криминал 18 января 2023, 16:42 Пьяный житель Нижнего Тагила убил соседа, который пришел помочь ему покосить траву

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Пьяный житель Нижнего Тагила убил своего соседа, который пришел помочь ему с покосом травы. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

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Ситуация произошла летом 2021 года. Пострадавший пришел к своему соседу, у которого планировал покосить одуванчики. В какой-то момент мужчины решили выпить и поссорились. Тогда хозяин участка схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Сосед погиб на месте происшествия от полученных травм. Мужчину приговорили к заключению сроком на девять лет.