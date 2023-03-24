Криминал 24 марта 2023, 01:05 Пьяный житель Ленобласти прострелил дверь своей комнаты в попытке убить соседа

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Пьяный житель коммунальной квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга попытался убить своего соседа, однако вместо этого прострелил дверь. Об этом сообщила Neva.Today.

Все произошло в среду, 22 марта. В полицию обратился житель Колпино, который рассказал, что пьяный сосед стреляет в него из огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали пьяного 58-летнего злоумышленника.

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Выяснилось, что мужчина попытался застрелил пострадавшего, однако вместо этого прострелил входную дверь своей комнаты. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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