24 марта 2023, 01:05
Пьяный житель Ленобласти прострелил дверь своей комнаты в попытке убить соседа
Пьяный житель коммунальной квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга попытался убить своего соседа, однако вместо этого прострелил дверь. Об этом сообщила Neva.Today.
Все произошло в среду, 22 марта. В полицию обратился житель Колпино, который рассказал, что пьяный сосед стреляет в него из огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали пьяного 58-летнего злоумышленника.
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Выяснилось, что мужчина попытался застрелил пострадавшего, однако вместо этого прострелил входную дверь своей комнаты. Против него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».
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Санкт-Петербург
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