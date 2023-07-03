03 июля 2023, 19:31
Пьяный житель Краснодара выстрелил из ружья в полицейского
Сотрудник полиции получил рану в свое нерабочее время. В него из охотничьего ружья выстрелил пьяный мужчина. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщили в ведомстве, 24-летний полицейский заметил ссору между двумя мужчинами. У одного из них было охотничье ружье, которым он угрожал оппоненту.
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Полицейский обезоружил злоумышленника, однако получил ранение в ногу по касательной.
Стрелявшего задержали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
Стрельба
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