Криминал 03 июля 2023, 19:31 Пьяный житель Краснодара выстрелил из ружья в полицейского

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Сотрудник полиции получил рану в свое нерабочее время. В него из охотничьего ружья выстрелил пьяный мужчина. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщили в ведомстве, 24-летний полицейский заметил ссору между двумя мужчинами. У одного из них было охотничье ружье, которым он угрожал оппоненту.

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Полицейский обезоружил злоумышленника, однако получил ранение в ногу по касательной.

Стрелявшего задержали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.