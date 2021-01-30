Пьяный житель Когалыма обстрелял здание отдела МВД и банк

Мужчина ехал на Chevrolet Niva днем 30 января. Он несколько раз выстрелил из огнестрельного гладкоствольного оружия ИЖ-54 12-го калибра в сторону административного здания ОМВД России по городу Когалыму. После этого злоумышленник двинулся к зданию финансового учреждения, рядом с которым тоже открыл стрельбу из ружья.

На место ЧП прибыли полицейские, они предупредили о намерении применить табельное оружие. Мужчина не отреагировал на это и направил оружие в сторону стража порядка. В итоге один из правоохранителей выстрелил в воздух.

«В соответствии со статьей 23 закона „О полиции“ дежурным нарядом ППС было применено огнестрельное оружие, в результате чего гражданин получил телесные повреждения и был доставлен в Когалымскую городскую больницу», — подчеркнули в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, руководство УМВД по ХМАО назначило проверку в отношении сотрудника полиции после применения им табельного оружия.

«Предварительно установлено, что применение оружие сотрудниками полиции правомерно», — отметили в пресс-службе ведомства.

В региональном следственном управлении СК уточнили, что злоумышленник также подозревается в посягательстве на жизнь правоохранителя, возбуждено уголовное дело. В ведомстве указали, что мужчина стрелял по окнам отдела МВД и по зданию финансово-кредитной организации. Решается вопрос о мере пресечения.