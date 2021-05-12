Пьяный житель Кирова выбросил из окна ребенка с пакетом на голове

Полуторагодовалый мальчик погиб в Кирове после падения из окна пятого этажа. На голову ребенку был надет пакет, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 11 мая. Мать ребенка Ксения и ее подруга пришли в гости к знакомому Алексею Л. С ними был маленький сын Ксении. Компания распивала спиртные напитки в доме на улице Северная Набережная. В какой-то момент девушки ушли за алкоголем в магазин, а малыша оставили спать в квартире Алексея, сказал собеседник «360».

Источник фото: телеканал «360»

«Когда ребенок проснулся и закричал, Алексей решил успокоить ребенка, надел пакет и выкинул в окно», — добавил источник.

Мальчик получил смертельные травмы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Ранее он уже был судим. Расследование уголовного дела продолжается.

Проверку по факту жестокого преступления также начала прокуратура Октябрьского района Кирова. Сотрудники надзорного ведомства собираются проверить, как мать погибшего исполняла свои обязанности по уходу за сыном, а также работу социальных служб.