Пьяный житель Югры застрелил мужчину из ружья. Видео

В Югре пьяный мужчина застрелил своего оппонента в ходе ссоры. Видео конфликта было опубликовано в соцсетях. Причиной конфликта стало ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель поселка Выкатной сцепился с 30-летним жителем Сургута днем 11 октября в районе улицы Школьной, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Около 16:30 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> в ходе ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в область головы мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального ведомства Денис Волощенко.

Стрелявшего задержали и изъяли у него ружье, заметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и возбуждении уголовного дела. Мужчина ранее уже был судим.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин спорят. Потом один из них берет ружье, и раздается выстрел. В соцсетях пишут, что стрельба началась после ДТП. Застрелили виновника аварии.