Криминал 14 февраля 2023, 14:54 Пьяный житель Ялты на остановке выкрикивал оскорбления в адрес военных СКР Крыма завел уголовное дело против жителя Ялты за оскорбления в адрес ВС России

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В Ялте завели уголовное дело за публичную дискредитацию Вооруженных сил России. Пьяный мужчина, стоя на остановке, выкрикивал оскорбления, рассказало Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю.

В 2022 году 35-летнего жителя Ялты дважды привлекали к административной ответственности за высказывания против российской армии, поэтому после очередной выходки на него завели уголовное дело.

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Мужчина приехал на заработки из другого региона. Несколько дней назад он выпил, пришел на остановку «Садовая» и стал выкрикивать лозунги, дискредитирующие военных. Сотрудники Управления ФСБ задержали его и передали следователям. На допросе мужчина признал вину, извинился и пообещал больше так не делать.

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Наказание за дискредитацию армии ввели в России весной прошлого года. Первое административное дело возбудили в Благовещенске, где 31-летний рассылал в месенджере видео о применении военной техники и боевых потерях.

В Госдуме предложили также ввести конфискацию имущества за призывы к экстремизму, оскорбление страны и военных.