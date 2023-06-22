Криминал 22 июня 2023, 22:00 Пьяный житель Якутска угнал автомобиль с двумя детьми в салоне

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Пьяный житель Якутска угнал автомобиль, в котором в тот момент находились двое спящих детей. Об этом сообщили «Народные новости».

Мать и ее друг оставили детей в машине, а сами пошли в магазин. В этот момент 55-летний нетрезвый мужчина и его приятель решили угнать автомобиль. Заметив пропажу, женщина обратилась в полицию. Злоумышленников задержали спустя 10 минут. Их доставили в отдел полиции.

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Теперь матери детей может грозить привлечение к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.