Криминал 14 марта 2023, 16:22 Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор МВД завело дело против жителя Херсонской области, сжигавшего флаг России под музыку РИА «Новости»

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Сотрудники полиции вместе с коллегами из УФСБ задержали жителя Херсонской области, опубликовавшего видеоролик сжиганием российского флага. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Злоумышленником оказался 34-летний житель населенного пункта Алешки. Во время обыска его дома силовики обнаружили свыше десятка бутылок с украинским коньяком.

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Следователи завели дело по статье «Надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации». Полицейские установят, откуда у фигуранта взялось украинское спиртное.

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Задержанный попал в поле зрения правоохранителей после появления в Сети видео, на котором он под музыку сжигает российский флаг.

«Пламя с горящей ткани перебросилось на ноги нарушителя, создав угрозу его жизни, а также домовладению», — отметили в полиции.

Во время допроса задержанный раскаялся в своем поступке и попросил прощения у всех жителей России. Выяснилось, что ранее мужчина принимал участие в военной операции Украины против мирных жителей Луганской и Донецкой народной республик.