Пьяный житель Дедовска с ножом набросился на припаркованные машины. Видео
Полиция выезжала на вызов в три часа ночи 14 февраля. Подозреваемого 1998 года рождения доставили в отдел для разбирательства. Полицейские проводят проверку, сумма причиненного ущерба устанавливается, заявили в МВД.
В группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн» во «ВКонтакте» опубликовали видео, снятое местными жителями.
На кадрах матерящийся и, судя по всему, пьяный мужчина запрыгивает на крышу серебристой легковушки и пытается ножом пробить лобовое стекло. В процессе он обращается с невидимому собеседнику, крепко ругая его.
«Твои стекла *** пробьешь!» — сетует хулиган и идет к другим машинам. Двум из них он бьет ногой по зеркалам.
На призывы жительницы идти домой парень отвечает матом и продолжает громить машины.
В процессе съемки женщина вызывает полицию к дому № 10 на улице Красный Октябрь. Судя по ее разговору с еще одной девушкой, хулиган к этому времени повредил семь-восемь машин.