Пьяный житель Дедовска с ножом набросился на припаркованные машины. Видео

В подмосковном Дедовске задержали мужчину, повредившего несколько машин во дворе. Он был пьян, бегал с ножом, матерился и крушил припаркованные легковушки. В подмосковном главке МВД рассказали «360» подробности инцидента.

Полиция выезжала на вызов в три часа ночи 14 февраля. Подозреваемого 1998 года рождения доставили в отдел для разбирательства. Полицейские проводят проверку, сумма причиненного ущерба устанавливается, заявили в МВД.

В группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн» во «ВКонтакте» опубликовали видео, снятое местными жителями.

На кадрах матерящийся и, судя по всему, пьяный мужчина запрыгивает на крышу серебристой легковушки и пытается ножом пробить лобовое стекло. В процессе он обращается с невидимому собеседнику, крепко ругая его.

«Твои стекла *** пробьешь!» — сетует хулиган и идет к другим машинам. Двум из них он бьет ногой по зеркалам.

На призывы жительницы идти домой парень отвечает матом и продолжает громить машины.

В процессе съемки женщина вызывает полицию к дому № 10 на улице Красный Октябрь. Судя по ее разговору с еще одной девушкой, хулиган к этому времени повредил семь-восемь машин.