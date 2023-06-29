Криминал 29 июня 2023, 19:57 Пьяный врач напал с ножом на сожителя в Ленобласти

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В Ленобласти задержали женщину-врача онкологического центра, которую подозревают в вооруженном нападении на своего 61-летнего сожителя. Об этом сообщил Petrograd.ru.

Предположительно, 49-летняя медработница выпивала дома со своим возлюбленным. Между ними возник конфликт, и женщина ударила супруга ножом. Потом она в крови пошла к соседу и сообщила о случившемся. Он вызвал скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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