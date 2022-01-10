Пьяный водитель врезался в магазин в Приморье

ДТП случилось в селе Вольно-Надеждинское. В здание местного магазина на полном ходу въехал джип Mitsubishi Pajero. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился 40-летний житель Артема. По предварительной информации, он был пьян.

В ходе допроса водитель пытался договориться с патрульными и предлагал им крупные купюры несмотря на то, что его предупредили о ведущейся видеозаписи и грозящей уголовной статье.

В отношении водителя джипа возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав.