Пьяный водитель в Приангарье попытался съесть протокол и попал на видео

Пьяный водитель из приангарского города Зима отказался пройти медосвидетельствование, а затем попытался съесть составленный на него протокол. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону на официальной странице во «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку на трассе Р255 «Сибирь». Все потому, что водитель создавал аварийные ситуации, выезжая на встречную полосу. За рулем кроссовера был нетрезвый 48-летний житель города Зима.

«Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Когда автоинспектор стал составлять протокол о направлении нарушителя на медицинское освидетельствование, тот внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль», — сказано в сообщении.

При этом срок водительских прав у автомобилиста истек более 10 лет назад. На опубликованном видео мужчина во время общения с сотрудниками правоохранительных органов нецензурно выражается, кричит, а затем выхватывает из рук полицейского лист бумаги, запихивает его в рот. После этого он выскакивает из машины и пытается скрыться.

Мужчине назначено 10 суток административного ареста. Его автомобиль отправлен на спецстоянку.