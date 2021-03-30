Пьяный водитель в Челябинске отправлен под домашний арест за ДТП с пенсионеркой

Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Челябинске. Суд отправил его под домашний арест. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Ему избрана меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца по месту регистрации», — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда. ДТП произошло 29 марта. Мужчина сбил пенсионерку и просто уехал с места происшествия. Позже выяснилось, что он был пьян. Заведено уголовное дело.