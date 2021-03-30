facebook_pixel
    30 марта 2021, 16:38

    Пьяный водитель в Челябинске отправлен под домашний арест за ДТП с пенсионеркой

    Дарья Морозова

    Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Челябинске. Суд отправил его под домашний арест. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    «Ему избрана меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца по месту регистрации», — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

    ДТП произошло 29 марта. Мужчина сбил пенсионерку и просто уехал с места происшествия. Позже выяснилось, что он был пьян. Заведено уголовное дело.