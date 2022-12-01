01 декабря 2022, 18:54
Пьяный водитель устроил погоню с полицейскими в Курганской области
Полиция остановила пьяного водителя в Курганской области, после чего тот попытался скрыться. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на областное УМВД.
После задержания оказалось, что у мужчины еще и нет прав. Он начал вести себя агрессивно по отношению к правоохранителям, поэтому те надели на него наручники. От медосвидетельствования нарушитель отказался.
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В результате на водителя завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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