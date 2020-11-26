Пьяный водитель украл колонку и пытался скрыться от полицейских на Кубани

В результате его удалось остановить при помощи предупредительных выстрелов. Тогда водитель притормозил и съехал в кювет. Сейчас мужчину задержали, он не пострадал.

На него составили административный протокол за нахождение пьяным за рулем. Также могут возбудить уголовное дело, вопрос об этом пока решается.